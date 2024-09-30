Михаил Галустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племён в новом сериале ТНТ «жЫЫЫзнь»

14 октября в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера первобытной комедии «жЫЫЫзнь» от кинокомпании 1-2-3 Production и создателей сериала «Друг на час». Главные роли в сериале исполнили Михаил Галустян и Светлана Ходченкова.

В первобытном лесу на пасмурном берегу реки живет племя. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за жЫЫЫзнь.

Вождь (Михаил Галустян), которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которыми он бессилен.

К несчастью Вождя, на соседнем очень солнечном берегу реки во главе с Вождихой (Светлана Ходченкова) живет более развитое племя «Придурков», куда и сбегает один из его охотников, не выдержав тягот первобытной жизни. Ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а дают жилье и красивую женщину. Пораженные такими перспективами жители пасмурного берега стали стремиться в племя «Придурков», но ждёт ли их там по-настоящему лучшая жизнь или это просто красивая картинка?

Режиссёрами проекта выступили Эмиль Никогосян («Идеальная семья», «Чемпионы») и Александр Бойков («Отпуск», «Миша портит все»), которые ранее работали над хитом телеканала ТНТ «Друг на час». Главные роли в проекте исполнили: Михаил Галустян, Светлана Ходченкова, Борис Дергачев, Петр Скворцов, Андрей Федорцов и другие. Продюсеры ТНТ: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова. Продюсеры 1-2-3 Production: Елена Торчинская, Иван Голомовзюки Владимир Шапошников. Продюсеры PREMIER: Макар Кожухов и Марина Катая. Ведущий продюсер: Николай Акопов. Исполнительный продюсер: Федор Гончаров. Автор сценария и Шоураннер: Эмиль Никогосян.

Эмиль Никогосян, шоураннер: «“жЫЫЫзнь” –это всего лишь отличный, смешной, трогательный сериал, а в центре сюжета– на первый взгляд бессмысленная, но безумно увлекательная обыденность одного первобытного племени, и их слегка наивного, инфантильного Вождя, который не взирая на окружающий беспросветный кошмар, изо дня в день стремится сделать жизнь своих людей чуточку ярче и веселее. В сериале «жЫЫЫзнь» удивительно гармонично сочетается – остроумие, глупость, любовь, абсурдность, и трогательность. И как всегда, это история о хороших, добрых людях, пребывающих в поисках любви, понимания и счастья…».

Михаил Галустян, актёр: «В этом сериале я не такой комик, каким всегда меня привык видеть зритель на ТВ. До этого я все время играл очень эстрадно, а в этом сериале арку героя я должен был пронести от первой до последней серии. Как мне кажется, у меня это получилось, но это пусть уже оценят зрители».

Смотрите первобытную комедию «жЫЫЫзнь» с 14 октября на ТНТ!



Количество серий: 17

Жанр: комедия

Производство: 1-2-3 Production

Телеканал: ТНТ

Онлайн-кинотеатр: Premier

Продюсеры ТНТ: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян, Марина Разумова

Продюсеры 1-2-3 Production: Елена Торчинская,Иван Голомовзюк, Владимир Шапошников

Продюсеры Premier: Макар Кожухов, Марина Катая

Ведущий продюсер: Акопов Николай

Креативный продюсер и Шоураннер: Эмиль Никогосян

Режиссеры: Эмиль Никогосян, Александр Бойков

Оператор-постановщик: Кирилл Бегишев

Художник-постановщик: Владимир Родимов

В главных ролях: Михаил Галустян, Светлана Ходченкова, Борис Дергачев, Михаил Кремер, Петр Скворцов, Андрей Федорцов

Автор сценария: Эмиль Никогосян

Исполнительный продюсер: Федор Гончаров

Возрастное ограничение 16+