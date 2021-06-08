Мигранты устроили пассажирке групповое изнасилование прямо на вокзале

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Жительница Подмосковья стала жертвой группового изнасилования в вагоне пригородной электрички на Казанском вокзале, пишет МК.

По предварительным данным, 30-летняя женщина вышла на платформу, после чего к ней подбежал незнакомец. Он сообщил, что поезд уже уходит, взял ее под руку и повел в сторону электрички.

В последнем вагоне их поджидал сообщник злоумышленника. Жертве предложили познакомиться, однако та ответила отказом, пояснив, что она замужем.

Однако ухажер был настойчив и стал распускать руки, а также предложил девушке заняться оральным сексом.

«Если не сделаешь, то голову тебе отверну!» – пригрозил мужчина.

В итоге жертве пришлось подчиниться. Все это время за издевательствами наблюдал второй молодой человек. Вскоре он снял с женщины джинсы и тоже надругался над ней.

После произошедшего потерпевшая обратилась в полицию. Злоумышленников быстро задержали. Они оказались 20-летними приезжими, работниками клининговой компании. Возбуждено уголовное дело.