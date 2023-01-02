Понедельник, 2 января, 2023
Татьяна Проводина

Мигрант, пристававший к несовершеннолетней рязанке в маршрутке, задержан и дал признательные показания

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Фото из Телеграм канала Усы Куракиной

Гражданин Узбекистана, совершивший развратные действия в отношении 16-летней девушки в рязанской маршрутке, задержан. Об этом сообщает Telegram канал Усы Куракиной.

Подозреваемого передали следователям для принятия решения. Потерпевшая написала заявление, свидетели установлены. Задержанный дал признательные показания, – говорится в публикации.

Злоумышленник 1998 года рождения приехал в Рязань 28 декабря 2022 года для работы на стройке. В маршрутке он подсел к несовершеннолетней девушке и стал к ней приставать.

«Совершить половой акт не удалось по независящим от него причинам. Девочка проявила сообразительность и смогла сбежать», – отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что инцидент произошёл 1 января около 16 часов в 99-й маршрутке.

Мигрант, пристававший к несовершеннолетней рязанке в маршрутке, задержан и дал признательные показания
Мигрант, пристававший к несовершеннолетней рязанке в маршрутке, задержан и дал признательные показания

Официального подтверждения информации пока не поступало.

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