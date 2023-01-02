Мигрант, пристававший к несовершеннолетней рязанке в маршрутке, задержан и дал признательные показания

Гражданин Узбекистана, совершивший развратные действия в отношении 16-летней девушки в рязанской маршрутке, задержан. Об этом сообщает Telegram канал Усы Куракиной.
Подозреваемого передали следователям для принятия решения. Потерпевшая написала заявление, свидетели установлены. Задержанный дал признательные показания, – говорится в публикации.
Злоумышленник 1998 года рождения приехал в Рязань 28 декабря 2022 года для работы на стройке. В маршрутке он подсел к несовершеннолетней девушке и стал к ней приставать.
Ранее стало известно, что инцидент произошёл 1 января около 16 часов в 99-й маршрутке.
Официального подтверждения информации пока не поступало.
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