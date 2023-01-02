Мигрант, пристававший к несовершеннолетней рязанке в маршрутке, задержан и дал признательные показания

Гражданин Узбекистана, совершивший развратные действия в отношении 16-летней девушки в рязанской маршрутке, задержан. Об этом сообщает Telegram канал Усы Куракиной.

Подозреваемого передали следователям для принятия решения. Потерпевшая написала заявление, свидетели установлены. Задержанный дал признательные показания, – говорится в публикации.

Злоумышленник 1998 года рождения приехал в Рязань 28 декабря 2022 года для работы на стройке. В маршрутке он подсел к несовершеннолетней девушке и стал к ней приставать.

«Совершить половой акт не удалось по независящим от него причинам. Девочка проявила сообразительность и смогла сбежать», – отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что инцидент произошёл 1 января около 16 часов в 99-й маршрутке.

Официального подтверждения информации пока не поступало.