В рязанской маршрутке мигрант приставал к несовершеннолетней девочке

В Рязани 1 января мигрант приставал к 16-летней девочке в маршрутке. Об этом сообщает Telegram канал аТипичная Рязань 18+.

Инцидент произошёл около 16 часов в 99-й маршрутке, двигавшейся со стороны площади Ленина. Как говорится в сообщении, 20-летний узбек подсел на остановке УРТ к несовершеннолетней и начал её домогаться, хватая за интимные места. Угрозами злоумышленник заставить девочку дать ему телефон.

Автор публикации отмечает, что маршрутка была почти полная, однако никто не заступился за девочку: все отворачивались, будто ничего не происходит.

Жертва была очень напугана, но ей удалось вырваться. Девочка сделала вид, что её ждут на остановке, – говорится в посте.