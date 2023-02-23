Мифы об алкоголе: ощущения обманчивы

Алкоголь присутствует в жизни почти каждого человека. Кто-то принимает алкоголь только по праздникам, кто-то любит отдохнуть с порцией алкоголя в выходные, а кто-то злоупотребляет горячительным постоянно. И редко кто задумывается о токсическом действии алкоголя на организм, а также о последствиях его употребления.

Существует много мифов, связанных с употреблением алкогольных напитков. Некоторые из них не просто вводят в заблуждение, но и способны причинить здоровью вред.

Миф 1. Алкоголь согревает

Типичный пример обманчивого действия алкоголя. Люди уверены в том, что спирт обладает согревающим свойством. Не зря же алкогольные напитки называют горячительными. С расширением сосудов увеличивается приток крови к коже, и организм начнет быстрее терять тепло. Причем это будет сопровождаться ощущением тепла. То есть будет казаться, что Вы согрелись, но на самом деле Вы будете замерзать еще быстрее.

Миф 2. Алкоголь возбуждает аппетит

Многие любят выпить во время еды «для аппетита», но мало кто знает, что лишь крепкие спиртные напитки в малых дозах вызывают легкое чувство голода, активируя центр насыщения. При этом аппетит просыпается не мгновенно, а лишь через 15-20 минут после принятия алкоголя, негативно действует на слизистую желудка, и к тому же активирует выработку желудочного сока.

Миф 3. Алкоголь – лучшее снотворное

Частое заблуждение, действительно небольшая доза алкоголя вызывает сонливость, но частое употребление алкоголя вызывает зависимость. У людей, страдающих алкоголизмом отмечается мучительная бессонница.

Миф 4. Алкоголь снимает стресс

Действительно этиловый спирт обладает свойствами, способствующими расслаблению. При употреблении спиртного в организме происходит выброс так называемых «гормонов удовольствия». Довольно скоро происходит истощение этих гормонов, что уже вызывает совершенно противоположный эффект и наступает депрессия — порой еще более сильная, чем прежде.

Миф 5. Алкоголь повышает работоспособность

Широко распространено мнение о том, что под воздействием алкоголя работается легче. Легкая степень опьянения действительно активизирует мыслительные процессы, но это ощущение ошибочно. Скорость мыслительных и двигательных процессов действительно может возрастать, но при этом зачастую снижается концентрация внимания, возникает неадекватная реакция и ухудшается качество умозаключений, угнетаются творческие способности.

Миф 6. Алкоголь помогает лечить простуду

Многие пытаются лечить простуду, принимая алкоголь с лимоном, с медом, с перцем, при этом люди уверены, что это избавляет от насморка и снижает температуру. Такое представление связано, прежде всего, с ощущением тепла, которое разливается по организму сразу после употребления порции спиртного. Человек чувствует, что озноб уменьшается и думает, что ему становится лучше.

Миф 7. Пиво не алкоголь

Широко распространенное заблуждение — считать пиво неалкогольным напитком, не наносящим никакого вреда здоровью. Но слабоалкогольный не значит безалкогольный. Небольшое содержание спирта не делает пиво безвредным. Чрезмерное употребление пива вызывает привыкание, как и любой алкогольный напиток и развитие «пивного алкоголизма».

Миф 8. Качественный алкоголь безвреден

Злоупотребление даже качественным алкоголем отрицательно сказывается на здоровье. Продукт распада этилового спирта (непременный компонент алкогольных напитков) — уксусный альдегид, поэтому все спиртные напитки оказывают на организм токсическое действие.