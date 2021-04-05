МХК «Рязань-ВДВ» впервые в истории оформил выход в полуфинал Кубка Регионов

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» в сезоне-2020/2021 по-настоящему творит хоккейную историю нашего города. Позади у команды регулярный чемпионат, по итогу которого «десантники» установили рекордный показатель – 17 побед подряд и заняли второе место, уступив лишь одно очко «Дизелисту».

13 марта в Национальной молодежной хоккейной лиге начался плей-офф – самая захватывающая и интересная часть Чемпионата. В первом раунде рязанская дружина сыграла с ХК «Брянск» и по итогам пяти матчей выиграла серию со счётом 3:2 и вышла в 1/4 финала. Соперником на этом этапе стал МХК «Белгород», и противостояние с этим коллективом вновь затянулось до пяти встреч. В двух первых домашних матчах команды «обменялись» победами: первая игра осталась за «Рязанью-ВДВ» — 4:3, а во второй победу одержали белгородские хоккеисты — 1:3. Со счётом 1:1 противостояние переместилось на лёд соперника, и там «десантники» сначала одержали уверенную победу – 7:3. Четвёртый матч мог поставить точку в этой серии при условии третьей победы рязанской дружины. Но серия опять дошла до пятого матча, и 4 апреля «Рязань-ВДВ» и МХК «Белгород» вновь сошлись на льду «Олимпийского».

Встреча получилось достойной выхода в полуфинал. За три минуты до конца гости сравняли счёт, и игра перешла в овертайм – в полуфинал вышла бы та команда, которая первой забросила бы шайбу. В решающих минутах всей серии настойчивость, характер и мастерство продемонстрировала «Рязань-ВДВ». Наша команда одержала победу в овертайме со счётом 3:2 и оформила исторический выход в полуфинал Национальной молодежной хоккейной лиги.















Теперь «десантников» ждёт серия с ярославским «Локо-Юниором». Первые игры пройдут 9 апреля в 19:00 и 10 апреля в 15:00 на льду дворца спорта «Олимпийский». Билеты появятся в ближайшее время во всех кассах города.

Справка: Рязанская «молодежка» была переименована в «Рязань-ВДВ» в августе 2020 года. Это произошло по инициативе Президента федерации хоккея Олега Смирнова и с одобрения и поддержки министра обороны России Сергея Шойгу, который является поклонником хоккея, сам играет в хоккей. С тех пор, «Рязань-ВДВ» успешно выступает в Национальной молодежной хоккейной лиги, имея все шансы в этом сезоне взять Кубок Регионов.