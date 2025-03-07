МГК «Световые Технологии» показали отличный результат на турнире на «Фабрике процессов»

В Рязани на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» продолжается региональный турнир. В этом году соревнования проходят в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Свои рационализаторские навыки на турнире 2025 года продемонстрировали представители МГК «Световые Технологии». Предприятие внедряет «бережливые» инструменты с 2021 года и в текущем году получило статус «модельного». МГК «Световые Технологии» не первый раз участвует в тренинге на «Фабрике процессов». Компания даже организовывала внутрикорпоративный турнир по «Фабрике» между своими подразделениями. Рабочие уверены ― непрерывный поиск улучшений и командный дух принесет им победу и в этот раз.

По итогам трех смен «Фабрики процессов» команда «Световых Технологий» показала согласованную работу и смогла добиться хорошего результата ― 17 готовых изделий без брака.

Реклама

Напомним, региональный турнир на «Фабрике процессов» проводится в Рязанской области с 2022 года. Его цель ― развитие бережливого мышления и навыков командообразования, обмен опытом между представителями рязанских компаний, популяризация мер поддержки федпроекта «Производительность труда». Организатором турнира является Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса. Соревнования продлятся до 19 сентября. Заявки от участников принимаются на почту rck@agency62.ru или по номеру +7 (4912) 600-504.