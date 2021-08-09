Международный фестиваль «ЕсенинJazz» завершился ярким концертом в ЦПКиО

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В субботу, 7 августа, в Рязани завершился международный фестиваль «ЕсенинJazz», который стартовал 31 июля. Музыканты выходили на сцену Зелёного театра, но джаз в этот день было слышно далеко за его пределами. Он кружил над Центральным парком культуры и отдыха и находил отклик в сердце каждого, кто пришёл специально на фестиваль или просто на праздник в честь Дня города.

Хорошая погода, любимые артисты, знакомые мелодии и ритмы – всё в этот день сложилось на фестивале «ЕсенинJazz». Рязанцев своим творчеством порадовали диксиленд Dixielight Band под управлением Дмитрия Климанова и гитарист Николай Моро. Гости фестиваля с удовольствием подпевали и пританцовывали под «Bеsame mucho» и «В Кейптаунском порту» вместе с Эллой Хрусталёвой и «Мама Джаз». С особой теплотой зрители встретили звёзд рязанского джаза – группу Feelin’s и её руководителя Геннадия Филина.

Кульминацией фестиваля стало выступление «самого рязанского итальянца» и «самого итальянского рязанца» – Бориса Саволделли. Любители джаза давно оценили его неподражаемую манеру исполнения. Больше никто не поёт песни на стихи Есенина так проникновенно. В сочетании с джазовым аккомпанементом и красивейшим вокалом «Письмо матери» наполняется ещё большей тоской, пронзительностью и самой искренней любовью. А композиция на стихи «Голубая кофта. Синие глаза» с рефреном «Затопи ты печку» стала настоящей фишкой Бориса Саволделли и группы Feelin’s. Эту песню всегда ждут и принимают очень тепло. А в этот раз она превратилась в настоящий флэшмоб, когда на сцену вышли волонтёры фестиваля и исполнили припев вместе с музыкантами.

В этом году, несмотря на все ограничения, фестиваль «ЕсенинJazz» не просто состоялся. Он получился солнечным, душевным и просторным. Музыкальный праздник завершился, а нам на память остались светлые воспоминания и яркие фотографии, которыми мы с вами с удовольствием делимся.

Международный музыкальный фестиваль «ЕсенинJazz» состоялся при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото Софьи Кипарисовой и Арт-Центра