В День города в Рязани завершился фестиваль «ЕсенинJazz 2021»

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В субботу, 7 августа, в Рязани завершился масштабный многодневный фестиваль «ЕсенинJazz 2021». Итоговый джем-сейшн состоялся в Зеленом театре ЦПКиО и был приурочен к празднованию Дня города. В этот день джаз рязанцам дарили диксиленд Dixielight Band под управлением Дмитрия Климанова, Элла Хрусталёва и вокальный квартет «Мама Джаз», группа Feelin’s и их неподражаемый фронтмен Борис Саволделл – итальянский вокалист, давно полюбившийся всем рязанским и российским ценителям джаза.

В 2021 году фестиваль «ЕсенинJazz» проводится при поддержке Фонда президентских грантов, министерства культуры и туризма Рязанской области и управления культуры администрации города Рязани. Он стартовал 31 июля сразу на нескольких площадках нашего региона. В Константинове своим творчеством гостей фестиваля порадовали Игорь Бутамн, квартет Антона Горбунова, Boris Savoldelli и группа Feelin’s, эстрадно-духовой оркестр ДК «Приокский» и певица Mana.

В «Экопарке Поляны» в тот же день можно было услышать Милу Сваровскую и Эллу Хрусталёву, инструментальное фолк-джаз-трио Kle2go, а также пианиста и вокалиста Олега Аккуратова.

Первый фестивальный день завершился в культурном пространстве «Fabrica» в Рязани. Здесь состоялся эксклюзивный премьерный показ документального фильма «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога» и яркий джемсейшн от лучших джазовых исполнителей из Рязани, Ярославля и Москвы.

В воскресенье, 1 августа, фестиваль «ЕсенинJazz» перенесся в туристический комплекс «Окская жемчужина». Для рязанцев и гостей города выступили поп-джазовый коллектив «Jazz Dance Orchestra», российский гитарист Виталий Кись, Acoustic Story, инструментальное трио Геннадия Филина. Настоящим подарком для всех стало выступление заслуженного артиста России Валерия Сюткина с группой Rock & Roll Band.

Продолжилось путешествие фестиваль «ЕсенинJazz» по Рязанской области концертным туром по Шиловскому району. Группа Feelin’s и Борис Саволделли выступили в Шилове, Лесном, Инякино и Крутицах.

Количество зрителей на фестивале было ограничено из-за пандемии, но все желающие смогли увидеть и услышать джаз в режиме онлайн в группе мероприятия ВКонтакте.