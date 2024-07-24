Месяц, который изменит наши судьбы: что ждёт каждый знак зодиака в августе 2024

Наступающий август будет богат на различные астрологические события, которые могут изменить нашу жизнь. Об этом 7info предупредила астролог Елена Чулюканова. Эксперт рассказала о самых значимых событиях месяца и представила прогноз для каждого знака Зодиака.
Первая половина августа 2024 года пройдёт в огненном знаке Зодиака Лев, который отвечает за темы любви, детей, творчества, самореализации, а также усиливает амбициозность, стремление проявлять лидерские качества, желание радоваться жизни и общению.
Во второй половине месяца Солнце перейдёт в земной знак Девы, олицетворяющий практичность и порядок во всем. 20 июля Марс перешёл в знак Близнецов, где будет находиться до 4 сентября. Это период высокой работоспособности, когда люди активны и восприимчивы к новой информации. Время благоприятно для продвижения через медиа и связи — этим нужно обязательно воспользоваться до прихода ретроградного Меркурия 5 августа.
4 августа произойдёт новолуние в знаке Льва. Луна будет находиться в оппозиции к Плутону в созвездии Водолея. Даже самые сдержанные люди могут не устоять перед эмоциональными всплесками.
19 августа состоится полнолуние в созвездии Водолея, которое также называется Осетровой Луной. Оппозиция с созвездием Льва может привести к напряжённости между внешним и внутренним «я». Важно сохранять баланс в этот период.
26 августа ретрорадный Меркурий перейдёт в знак Девы. В этом знаке уже будут Солнце и Венера, которая перешла сюда 6 августа. Время благоприятно для систематизации информации и наведения порядка в документах, делах, финансах, любовных отношениях, а также для завершения начатых дел или работы над ошибками.
В августе будут задействованы личные планеты — это значит, что акцент месяца будет именно на нас и нашей личности, наших эмоциях и на интеллектуальном развитии.
ОВЕН
Будет шанс заявить о себе и своих способностях, выделиться из толпы. Возможна смена работы и коллектива. Многим захочется изменить режим питания, распорядок дня, пройти чек-ап здоровья или запланировать отпуск. Ожидайте приятных новостей, связанных с детьми, или с семейным пополнением. Кому-то повезёт в лотерею, а кому-то — в любви.
ТЕЛЕЦ
Вас ждут приятные новости и впечатления в кругу семьи. Вероятны траты на семейные приобретения, покупка/продажа недвижимости, ремонт, строительство или переезд. В этом месяце всё будет зависеть от вас и ваших целей. Возможна перемена статуса в карьере или в личных отношениях, новая влюблённость или, наоборот, разрыв.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам предстоит много передвигаться, общаться и вести переговоры. Кому актуально — будут возможности для работы с иностранными партнерами. Ожидайте успешного оформления документов, решения юридических вопросов и заключения сделок, связанных с автомобилями, недвижимостью или бизнесом. Возможны переезд, новая работа и знакомства.
РАК
В первой половине месяца актуальна финансовая сфера: возможно получение новых источников дохода или смена деятельности. Также вероятно наследство или неожиданное возвращение долга. Если ваш проект проинвестируют, есть хорошие шансы выйти на новый уровень.
ЛЕВ
В этом месяце сосредоточьтесь на себе. Заведите новые полезные привычки, уделяйте внимание своей внешности. Ожидайте изменений в отношениях, как в бизнесе, так и в личной жизни. Вам предоставится возможность заявить о своей экспертности, привлечь новые источники дохода или найти новую работу.
ДЕВА
Август погрузит вас в ваш внутренний мир. Уделите внимание своему здоровью — побывайте в санатории или на ретрите. Благоприятна работа над внешностью: занятия спортом, правильное питание, смена имиджа. Возможны встречи с прошлыми людьми или событиями. Ожидайте перемен в отношениях и решения важных вопросов. Будьте осторожны со служебными романами.
ВЕСЫ
В этом месяце будет акцент на взаимодействие с коллективом. Вам представится возможность выделиться среди конкурентов и продвинуть свой проект. Вероятно, прошлые события или люди напомнят о себе — это может привести к смене деятельности. Некоторые получат новые должности благодаря тайному покровительству.
СКОРПИОН
В этом месяце многое будет зависеть от личных усилий. Возможна смена статуса, назначение на новую должность и выход на другой уровень дохода. Некоторым придется потратиться на семейные приобретения, ремонт, строительство или переезд, оформлять документы на покупку или продажу недвижимости.
СТРЕЛЕЦ
Ожидайте много передвижений и общения, перемен в работе (новая должность, повышение) и в отношениях. Юридические вопросы будут решены в вашу пользу, а оформление важных документов пройдёт без задержек. Возможные романтические знакомства, общение и работа с иностранцами, изучение языков.
КОЗЕРОГ
Будет актуальна финансовая сфера, вас ждут разговоры о доходах, возможны новые клиенты и партнеры. Благоприятно решатся юридические вопросы. Возможны изменения в личной жизни, в том числе, брак или развод. Появится шанс встретить вторую половинку или завязать роман с иностранцем.
ВОДОЛЕЙ
Акцент на взаимодействии с партнёрами. Возможны изменения в деловых и личных отношениях, появление новых клиентов, возможны и инвестиции в ваше дело. Есть вероятность получения наследства или возврата долга, одобрения либо погашения кредита. Важно заботиться о себе, помнить о полезных привычках, спорте, питании. Смена имиджа будет удачной.
РЫБЫ
Фокус на внутреннем мире и здоровье — кому-то может понадобится отдых или поездка на курорт. Возможны перемены в деятельности и в партнерских отношениях — как деловых, так и в личных. В это время важно уметь договариваться и быть чутким к окружающим. Есть шанс получить новую должность благодаря покровителю или разрешить застопорившиеся ситуации. Кто-то сможет перейти на дистанционную работу.