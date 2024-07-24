Месяц, который изменит наши судьбы: что ждёт каждый знак зодиака в августе 2024

Наступающий август будет богат на различные астрологические события, которые могут изменить нашу жизнь. Об этом 7info предупредила астролог Елена Чулюканова. Эксперт рассказала о самых значимых событиях месяца и представила прогноз для каждого знака Зодиака.

Первая половина августа 2024 года пройдёт в огненном знаке Зодиака Лев, который отвечает за темы любви, детей, творчества, самореализации, а также усиливает амбициозность, стремление проявлять лидерские качества, желание радоваться жизни и общению.

Во второй половине месяца Солнце перейдёт в земной знак Девы, олицетворяющий практичность и порядок во всем. 20 июля Марс перешёл в знак Близнецов, где будет находиться до 4 сентября. Это период высокой работоспособности, когда люди активны и восприимчивы к новой информации. Время благоприятно для продвижения через медиа и связи — этим нужно обязательно воспользоваться до прихода ретроградного Меркурия 5 августа.

4 августа произойдёт новолуние в знаке Льва. Луна будет находиться в оппозиции к Плутону в созвездии Водолея. Даже самые сдержанные люди могут не устоять перед эмоциональными всплесками.

19 августа состоится полнолуние в созвездии Водолея, которое также называется Осетровой Луной. Оппозиция с созвездием Льва может привести к напряжённости между внешним и внутренним «я». Важно сохранять баланс в этот период.

26 августа ретрорадный Меркурий перейдёт в знак Девы. В этом знаке уже будут Солнце и Венера, которая перешла сюда 6 августа. Время благоприятно для систематизации информации и наведения порядка в документах, делах, финансах, любовных отношениях, а также для завершения начатых дел или работы над ошибками.

В августе будут задействованы личные планеты — это значит, что акцент месяца будет именно на нас и нашей личности, наших эмоциях и на интеллектуальном развитии.

ОВЕН

Будет шанс заявить о себе и своих способностях, выделиться из толпы. Возможна смена работы и коллектива. Многим захочется изменить режим питания, распорядок дня, пройти чек-ап здоровья или запланировать отпуск. Ожидайте приятных новостей, связанных с детьми, или с семейным пополнением. Кому-то повезёт в лотерею, а кому-то — в любви.

ТЕЛЕЦ

Вас ждут приятные новости и впечатления в кругу семьи. Вероятны траты на семейные приобретения, покупка/продажа недвижимости, ремонт, строительство или переезд. В этом месяце всё будет зависеть от вас и ваших целей. Возможна перемена статуса в карьере или в личных отношениях, новая влюблённость или, наоборот, разрыв.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам предстоит много передвигаться, общаться и вести переговоры. Кому актуально — будут возможности для работы с иностранными партнерами. Ожидайте успешного оформления документов, решения юридических вопросов и заключения сделок, связанных с автомобилями, недвижимостью или бизнесом. Возможны переезд, новая работа и знакомства.

РАК

В первой половине месяца актуальна финансовая сфера: возможно получение новых источников дохода или смена деятельности. Также вероятно наследство или неожиданное возвращение долга. Если ваш проект проинвестируют, есть хорошие шансы выйти на новый уровень.

ЛЕВ

В этом месяце сосредоточьтесь на себе. Заведите новые полезные привычки, уделяйте внимание своей внешности. Ожидайте изменений в отношениях, как в бизнесе, так и в личной жизни. Вам предоставится возможность заявить о своей экспертности, привлечь новые источники дохода или найти новую работу.

ДЕВА

Август погрузит вас в ваш внутренний мир. Уделите внимание своему здоровью — побывайте в санатории или на ретрите. Благоприятна работа над внешностью: занятия спортом, правильное питание, смена имиджа. Возможны встречи с прошлыми людьми или событиями. Ожидайте перемен в отношениях и решения важных вопросов. Будьте осторожны со служебными романами.

ВЕСЫ

В этом месяце будет акцент на взаимодействие с коллективом. Вам представится возможность выделиться среди конкурентов и продвинуть свой проект. Вероятно, прошлые события или люди напомнят о себе — это может привести к смене деятельности. Некоторые получат новые должности благодаря тайному покровительству.

СКОРПИОН

В этом месяце многое будет зависеть от личных усилий. Возможна смена статуса, назначение на новую должность и выход на другой уровень дохода. Некоторым придется потратиться на семейные приобретения, ремонт, строительство или переезд, оформлять документы на покупку или продажу недвижимости.

СТРЕЛЕЦ

Ожидайте много передвижений и общения, перемен в работе (новая должность, повышение) и в отношениях. Юридические вопросы будут решены в вашу пользу, а оформление важных документов пройдёт без задержек. Возможные романтические знакомства, общение и работа с иностранцами, изучение языков.

КОЗЕРОГ

Будет актуальна финансовая сфера, вас ждут разговоры о доходах, возможны новые клиенты и партнеры. Благоприятно решатся юридические вопросы. Возможны изменения в личной жизни, в том числе, брак или развод. Появится шанс встретить вторую половинку или завязать роман с иностранцем.

ВОДОЛЕЙ

Акцент на взаимодействии с партнёрами. Возможны изменения в деловых и личных отношениях, появление новых клиентов, возможны и инвестиции в ваше дело. Есть вероятность получения наследства или возврата долга, одобрения либо погашения кредита. Важно заботиться о себе, помнить о полезных привычках, спорте, питании. Смена имиджа будет удачной.

РЫБЫ

Фокус на внутреннем мире и здоровье — кому-то может понадобится отдых или поездка на курорт. Возможны перемены в деятельности и в партнерских отношениях — как деловых, так и в личных. В это время важно уметь договариваться и быть чутким к окружающим. Есть шанс получить новую должность благодаря покровителю или разрешить застопорившиеся ситуации. Кто-то сможет перейти на дистанционную работу.

— Обратите внимание, что это общий прогноз для знаков Зодиака, и не у каждого человека могут произойти все описанные события — это зависит от личного гороскопа. Чтобы прогноз был более информативным, рассматривайте сочетание своего солнечного знака со знаком Луны и асцендента, — говорит Елена Чулюканова.