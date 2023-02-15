Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Меры по поддержке семей с детьми в Рязанской области признаны лучшей региональной практикой

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Изображение от freepic.diller на Freepik

Экспертный институт социальных исследований опубликовал еженедельный рейтинг региональных социальных практик. Рязанская область стала лидером по мерам поддержки семей с детьми, – сообщает ТКР-Инфо.

Специалисты отметили меры, работающие в Рязанском регионе:

  1. Введение единовременных выплат на новорождённых детей. Всем семьям независимо от дохода при рождении ребёнка выплачивают 20 тысяч рублей. Ребёнок должен родиться в Рязанской области. Если родители в возрасте до 25 лет, выплата на первенца составит 50 тысяч рублей.
  2. Единовременные выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Сейчас многодетные семьи получить участок земли под строительство. Теперь появится выбор – земельный участок или деньги на погашение ипотеки. Вместо участка можно будет получить 200 тысяч рублей на погашение ипотечного займа.

В топ рейтинга вошли также Карелия, Московская и Свердловская области.

При составлении рейтинга учитываются практики, способствующие региональному развитию и повышению качества жизни, а также позволяющие решать социально-экономические проблемы.

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