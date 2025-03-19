Мероприятие в стиле 40-х годов проведет рязанский ЗАГС

Рязанский ЗАГС приглашает возлюбленных принять участие в праздничном мероприятии «Любовь, закаленная войной», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздник состоится 23 апреля 2025 года на площадке перед Дворцом Торжеств.

Для участия в танцевальной части мероприятия (при этом уметь танцевать необязательно) приглашают влюбленные пары, только планирующие пожениться, молодоженов и супружеские пары, состоящие в зарегистрированном браке.

Стиль мероприятия: 40-ые годы XX века. Очень просим, чтобы выбранный вами наряд был не только красивым, но и исторически достоверным, чтобы погрузиться в атмосферу 1940-х годов и передать дух того времени.

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ЗАГС предлагает для женщин: платье (цвета могут быть как однотонными (бежевый, голубой, серый), так и с мелким цветочным принтом) длиной не выше колена либо блузка и юбка той же длины. Для более строгого образа можно добавить жакет. Приветствуется военная форма Великой Отечественной войны. Обувь: туфли на низком каблуке или босоножки в стиле ретро. Головной убор по желанию.

ЗАГС предлагает для мужчин: классическая однотонная рубашка, без ярких орнаментов, и классические однотонные брюки тёмного цвета. Приветствуется военная форма Великой Отечественной войны (гимнастерка или китель), а также современная парадная военная форма. Обувь: сапоги, ботинки, туфли. Головной убор по желанию.

Заявку об участии необходимо прислать на электронный адрес zags@ryazan.gov.ru либо в сообщения в группу главного управления ЗАГС Рязанской области ВКонтакте. В заявке нужно указать ФИО пары, статус (будущие молодожёны, супруги) и свой контактный телефон. Записаться также можно по телефонам: 21-76-10, 21-80-16, 21-58-75.

Возрастное ограничение 6+.