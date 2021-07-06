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Мэрия Рязани выиграла суд о концессии Водоканала

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5 июля Арбитражный суд Рязанской области принял решение по иску ООО «РВК-Центр» к администрации Рязани.

Организация, зарегистрированная в Омске, требовала признать недействительным постановление мэрии «О невозможности заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования — городской округ город Рязани». Третьими лицами по делу проходили Рязанская гордума, МП «Водоканал», правительство Рязанской области.

Истец просил изменить решение мэрии Рязани, отказавшей в концессии Водоканала. Суд принял решение оставить его в силе.

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