Мэрия Рязани выиграла суд о концессии Водоканала

5 июля Арбитражный суд Рязанской области принял решение по иску ООО «РВК-Центр» к администрации Рязани.
Организация, зарегистрированная в Омске, требовала признать недействительным постановление мэрии «О невозможности заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования — городской округ город Рязани». Третьими лицами по делу проходили Рязанская гордума, МП «Водоканал», правительство Рязанской области.
Истец просил изменить решение мэрии Рязани, отказавшей в концессии Водоканала. Суд принял решение оставить его в силе.