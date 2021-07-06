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Мэрия отчиталась о ходе благоустройства рязанских парков

7info7
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В Рязани продолжается благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». О ходе работ на еженедельном совещании 5 июля доложили мэру Рязани Елене Сорокиной.

В Верхнем городском парке выполнена половина всех работ. Подрядчику направлены предписания о недопущении складирования строительного мусора. Также есть претензии по нарушения графика. После завершения контракта организации начислят пени.

Готовность сквера у памятника Советско-Польскому братству по оружию – 60%. Работы ведутся с отставанием. Подрядчику поручили ускорить установку опор освещения. По информации организации, отставание от графика связано с увеличением сроков поставки оборудования, а также со сложившимися погодными условиями. С 1 июля работы в парке возобновлены, установлено порядка 30 столбов освещения. К 15 июля монтаж освещения планируется завершить в полном объеме.

В Центральном парке культуры и отдыха работы выполнены на 90%. Отставаний от графика нет, замечания и претензии со стороны УБГ и МБУ «ДБГ» отсутствуют. По информации подрядчика, освещение планируется включить 10-11 июля.

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