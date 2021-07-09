Мэр Рязани провела личный приём граждан

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В пятницу, 9 июля, мэр Рязани Елена Сорокина провела личный приём жителей города. Итоги встреч она подвела на странице ВКонтакте.

Глава администрации говорила с рязанцами о ремонте дорог, благоустройстве, гуманном отношении к животным.

Жители Дягилево обратились за помощью с ремонтом автодорог в своем поселке. В частности, попросили закольцевать дорогу от дома 25 по 2-му Почтовому проезду до ул. Мушковатовской.

– Мы планомерно движемся по ремонту дорог в поселке Дягилево. В текущем году завершается двухлетний контракт по ремонту ул. Коняева. В этом году сделаем подъезд к ней со стороны М5. Также наша цель – отремонтировать ул. Центральную. В настоящее время на нее уже разработана проектная документация. Ул. Животноводческая в качестве временной меры отсыпана асфальтобетонным гранулятом – по этому участку было много обращений от жителей, – написала Сорокина.

Что касается ул. Мушковатовской – мы направим на эту территорию специалистов Дирекции благоустройства, чтобы на месте принять решение, какие оперативные меры можно принять для того, чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд личного транспорта и автомобилей специальных городских служб к домам в Дягилеве.

Кроме того, поручила проверить работоспособность освещения в поселке. Там, где это необходимо, заменить неработающие светильники.

Жительница ул. Ленинского Комсомола попросила организовать вырубку поросли вблизи дома 42, корпус 1. Поручила управлению благоустройства обратить на этот участок повышенное внимание – вывезти уже спиленное дерево и провести расчистку территории от поросли.