Мэр Рязани назвала безобразным начало работ по второму этапу благоустройства Верхнего городского парка

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина во время еженедельного совещания по благоустройству и санитарной очистке города раскритиковала начало работ по второму этапу благоустройства Верхнего городского парка. Действия подрядчика она назвала безобразными, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее «варварским» сносом старой ограды парка возмутились активисты.

На совещание в мэрию был вызван заместитель руководителя по координации строительства организации ООО «АльянсСтрой», выигравшей тендер. Ему было указано на необходимость соблюдать культуры строительных работ.

– Это особое место, которое дорого для жителей, – отметила Сорокина. – А вы так варварски начали производить монтаж ограждения.

Строгий контроль работ в Верхнем городском саду поручено вести управлению благоустройства.