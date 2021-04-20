Мэр Рязани назвала безобразным начало работ по второму этапу благоустройства Верхнего городского парка

Глава администрации Рязани Елена Сорокина во время еженедельного совещания по благоустройству и санитарной очистке города раскритиковала начало работ по второму этапу благоустройства Верхнего городского парка. Действия подрядчика она назвала безобразными, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, ранее «варварским» сносом старой ограды парка возмутились активисты.
На совещание в мэрию был вызван заместитель руководителя по координации строительства организации ООО «АльянсСтрой», выигравшей тендер. Ему было указано на необходимость соблюдать культуры строительных работ.
Строгий контроль работ в Верхнем городском саду поручено вести управлению благоустройства.