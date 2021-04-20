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Вторник, 20 апреля, 2021
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Мэр Рязани назвала безобразным начало работ по второму этапу благоустройства Верхнего городского парка

7info
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Глава администрации Рязани Елена Сорокина во время еженедельного совещания по благоустройству и санитарной очистке города раскритиковала начало работ по второму этапу благоустройства Верхнего городского парка. Действия подрядчика она назвала безобразными, сообщает пресс-служба мэрии. 

Напомним, ранее «варварским» сносом старой ограды парка возмутились активисты. 

На совещание в мэрию был вызван заместитель руководителя по координации строительства организации ООО «АльянсСтрой», выигравшей тендер. Ему было указано на необходимость соблюдать культуры строительных работ. 

– Это особое место, которое дорого для жителей, – отметила Сорокина. – А вы так варварски начали производить монтаж ограждения.

Строгий контроль работ в Верхнем городском саду поручено вести управлению благоустройства.

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