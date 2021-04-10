Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела контейнерные площадки во дворах

В субботу, 10 апреля, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела контейнерные площадки в городе. Об этом она сообщила на своей странице ВК.

Так, главу администрации устроило обустройство площадок возле домов №5,7 по улице Кальная. Елена Сорокина подчеркнула, что управляющая организация следит за порядком, однако вид все же портят ржавые контейнеры, которые нужно менять.

Возле дома №18 по улице Кальной мэр поручила убрать место для сбора крупногабаритного мусора. К тому же, необходимо сделать навес над контейнерной площадкой. В уборке нуждается и сам двор.

— Грязь и мусор лежат на площадке возле дома №18к1 по улице Кальная. Непорядок нужно ликвидировать. Современная контейнерная площадка находится возле домов №13,15 по Касимовскому шоссе. Жители здесь организовали ТСН. На такой пример стоит равняться, — написала Елена Сорокина.

Особое внимание глава администрации обратила и на содержание двора возле дома №19 по улице Полонского. УК на этом участке нет, поэтому там много мусора. Сорокина поручила управлению ЖКХ выбрать управляющую компанию для этого участка. Мусор пообещал вывезти региональный оператор по обращению с ТКО.

С 1 апреля до 1 мая объявлен месячник по благоустройству. За это время необходимо убрать город. Для этого нужно УК самим или совместно с жителями выходить на субботник и убирать дворы.