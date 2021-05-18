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Мэр Орла объяснил, почему на него завели уголовное дело

Никита Брыкин
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Глава Орла Юрий Парахин объяснил, почему на него завели уголовное дело о халатности, пишет портал Abireg.ru.

В Генпрокуратуре считают, что в 2018 году чиновник обновил дорогу к своему дому и улицу Мира в деревне Кондырева за бюджетные деньги. При этом муниципальный контракт предусматривал ремонт других дорог в этом же населенном пункте.

«Знаете, в последнее время, если на чиновника не заведено уголовное дело, значит, он плохо работает», – заявил Парахин.

По его словам, что не ошибается тот, кто вообще не работает. Орловский мэр пояснил, что в документах перепутаны названия улицы.

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