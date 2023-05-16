Мемориальная доска в честь погибшего в Рязани лётчика открыта в Орске

В школе №38 Орска открыли памятную доску в честь Героя России Владимира Петрушина, входившего в экипаж военно-транспортного самолёта Ил-76, совершившего жёсткую посадку в Рязани в июне прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Орска.

«Школьный отряд юнармейцев носит имя Владимира Петрушина. Ребятам предоставили почётное право открыть мемориальную доску. Под оружейные залпы память земляка почтили минутой молчания», — отмечается в сообщении администрации.

Глава Орска Василий Козупица подчеркнул, что все ученики будут знать о герое, а будущие поколения будут воспитываться на его примере.

Владимир Петрушин учился в школе с 9 лет после переезда семьи из Хабаровского края в Орск. После армии он поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище. Петрушин служил в военно-транспортной авиации, руководил полётами по тушению лесных пожаров на Дальнем Востоке, участвовал в операции по воссоединению Крыма с Россией, выполнял задачи в Сирии и Казахстане.

Командир авиационной эскадрильи, подполковник Петрушин погиб во время учебно-тренировочного полёта в июне 2022 года. У самолёта Ил-76 загорелся один из двигателей, и он совершил жёсткую посадку в Рязани. Офицер Владимир Петрушил отвёл машину от города и спас тысячи жителей ценой собственной жизни. Указом главы государства Владимиру Петрушино присвоено звание Героя России посмертно.