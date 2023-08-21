«МегаФон» рассказал, где жители Рязани любовались краснокнижными цветами

В России есть всего несколько мест, где можно увидеть уникальные цветы в июле и августе. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов и определили самые посещаемые и «качающие» локации в сезон цветения.

Лотос – реликтовое, занесенное в Красную книгу растение. Он произрастает только в воде – дельтах рек, илистых протоках, заводях. Растение очень чуткое, сорванный цветок сбрасывает лепестки через несколько часов, а срезанный бутон – никогда не распустится. Расцветая эти земноводные растения выпускают по два цветка, поэтому считаются символом влюбленных. В этом году счастливых пар должно быть больше, потому что аналитики зафиксировали увеличение трафика в большинстве мест цветения лотосов.

Возглавляет рейтинг – Краснодарский край. Туда едут 79% туристов, выбирающих лотосовые локации. Аналитики отмечают рост количества посетителей на 9,5% в сравнении с 2022 годом, а увеличение мобильного трафика на 15%. Чаще всего жители и гости региона отправляются к озеру близ поселка Белозерный.

Гости из Рязанской области, чтобы полюбоваться и пофотографировать водяные лилии, также выбирают преимущественно это направление. До озера Лотосов около Белозерного легко доехать по трассе – от Краснодара всего 40 км. В июле здесь побывало на 28% больше туристов из Рязани, чем год назад. В общей сложности они проговорили в этой локации почти 1,5 тысячи минут, что соответствует суткам непрерывного общения, и прокачали 65 Гб данных – этого хватит для загрузки почти миллиона фотографий.

Второе место по популярности лотосовых локаций в нашей стране занимает Дальний Восток. Краснокнижное чудо тут можно увидеть на озере у Артемовской ГРЭС в Приморском крае и в селе Ровное в Хабаровском крае. По сравнению с прошлым сезоном отдыхающих здесь стало больше почти на треть, а мобильный трафик увеличился на 60% относительно аналогичного периода прошлого года. Туристов из Рязани тут не так много, тем не менее, поток любителей лотосов к Артемовоской ГРЭС вырос за год на 27,5%, а в парк лотосов в поселке Дубовый Ключ – в семь раз.

Третью позицию в общероссийском рейтинге завоевала Астраханская область. Но у рязанских любителей лотосов дельта Волги и взморье Каспия оказалось на первом месте. Турпоток из Рязани в Астраханские лотосовые локации вырос на 82%. Чаще всего рязанские туристы выбирали в этом году село Чулпан, где находится самая северная в мире плантация дикорастущих лотосов.

Закрывает рейтинг Волгоградская область. Цветение лотосов можно наблюдать на озере близ поселка Лебяжья поляна. С прошлого года поток туристов из Рязани сюда увеличился в два раза.

Популярность путешествий по стране растет. За период цветения в текущем сезоне абоненты МегаФона проговорили свыше 1 млн минут, что равно почти двум годам беспрерывного общения. Посетители прокачали 89,7 ТБ данных. Этого объема хватит для загрузки более 7,5 млн фото цветков в социальные сети.