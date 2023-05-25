МегаФон обеспечит 30 тысяч рязанских квартир «умными» счетчиками

«Умные» счетчики создают максимальное удобство при оплате коммунальных услуг. Оперативная передача данных позволяет жильцам платить только за потребленную электроэнергию, не тратить время на снятие показаний и исключает ошибки.

В мае 2023 года МегаФон и ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» (РГМЭК) начали совместный проект по внедрению новых приборов учета электроэнергии. На заводе-изготовителе счетчики оснащаются М2М сим-картами, которые предоставляет оператор связи. Электронные модули обеспечивают передачу показаний от каждого устройства учета в Единую систему учёта и анализа сбытовой компании.

«10 тысяч сим-карт переданы на завод, который производит счетчики электроэнергии, чтобы они были вмонтированы в устройства. Ежегодно мы готовы предоставлять 30 тысяч сим-карт для изготовления “умных” счетчиков. Уверена, что жители по достоинству оценят эти устройства — ведь это экономия и времени, и денег», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Замену старых приборов учета на новые проводит в плановом порядке муниципальная энергосбытовая компания — по закону это происходит после окончания срока поверки. Для электронных счетчиков он составляет 16 лет, для механических индукционных устройств — 8 лет.

В этом году в целом по стране популярность «умных» устройств для дома выросла в полтора раза. Самым большим спросом пользуются смарт-розетки, позволяющие экономить электроэнергию — их продажи по сравнению с 2022 годом выросли на 86%. Продажи интеллектуальных систем освещения выросли на 40%. Продажи различных датчиков — на 17%. В Рязанской области за год количество цифровых помощников увеличилось на 28%. В регионе наиболее востребованы модули для контроля энергопотребления, системы охраны дома, «умные» автомобильные сигнализации. Жители управляют приборами через СМС-сообщения, ежемесячно отправляя 25 тысяч команд.