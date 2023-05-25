Четверг, 25 мая, 2023
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МегаФон обеспечит 30 тысяч рязанских квартир «умными» счетчиками

7info
Фото: МегаФон

«Умные» счетчики создают максимальное удобство при оплате коммунальных услуг. Оперативная передача данных позволяет жильцам платить только за потребленную электроэнергию, не тратить время на снятие показаний и исключает ошибки.

В мае 2023 года МегаФон и ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» (РГМЭК) начали совместный проект по внедрению новых приборов учета электроэнергии. На заводе-изготовителе счетчики оснащаются М2М сим-картами, которые предоставляет оператор связи. Электронные модули обеспечивают передачу показаний от каждого устройства учета в Единую систему учёта и анализа сбытовой компании.

«10 тысяч сим-карт переданы на завод, который производит счетчики электроэнергии, чтобы они были вмонтированы в устройства. Ежегодно мы готовы предоставлять 30 тысяч сим-карт для изготовления “умных” счетчиков. Уверена, что жители по достоинству оценят эти устройства — ведь это экономия и времени, и денег», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Замену старых приборов учета на новые проводит в плановом порядке муниципальная энергосбытовая компания — по закону это происходит после окончания срока поверки. Для электронных счетчиков он составляет 16 лет, для механических индукционных устройств — 8 лет.

В этом году в целом по стране популярность «умных» устройств для дома выросла в полтора раза. Самым большим спросом пользуются смарт-розетки, позволяющие экономить электроэнергию — их продажи по сравнению с 2022 годом выросли на 86%. Продажи интеллектуальных систем освещения выросли на 40%. Продажи различных датчиков — на 17%. В Рязанской области за год количество цифровых помощников увеличилось на 28%. В регионе наиболее востребованы модули для контроля энергопотребления, системы охраны дома, «умные» автомобильные сигнализации. Жители управляют приборами через СМС-сообщения, ежемесячно отправляя 25 тысяч команд.

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