Медведев прокомментировал смену власти в Британии

Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале пост «про две международные новости».

Смена караула в Британии: фрик-дядька ушёл, фрик-тётка пришла.

Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всём; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на 5 процентов; в) рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник, — лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна.

Мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия — фашистское государство.

Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалёкого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования.