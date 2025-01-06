Медсестра из проезжающей мимо «скорой» помогла спасти ребёнка в страшном ДТП под Рязанью

В Сети появляются подробности страшного ДТП, которое 3 января произошло около посёлка Искра под Рязанью. В аварии погибли педагог Ряжской музыкальной школы Елена Бородина и её мать, несколько человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали.
Пользователь Ольга Керимова в комментариях к посту о трагедии пишет: она одной из первых оказалась на месте аварии и оказывала посильную помощь. Женщина рассказывает, что мимо проезжал автомобиль скорой помощи. И хотя бригада напоавлялась на другой вызов, медики приняли решение остановиться:
Напомним, ДТП произошло на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов. По предварительной информации Госавтоинспекции, 38-летний мужчина, управляющий «Джили Тугелла» столкнулся с «Рено Сандеро», в котором находилась семья Елены Бородиной. В экипаже «Рено», кроме двух женщин, которые погибли на месте ДТП, были мужчина и двое несовершеннолетних (супруг и дети Елены). Их госпитализировали. Водитель и трое несовершеннолетних, находившихся в «Джили Тугелла», также пострадали и нуждались в медпомощи.
Отметим, что Елена Бородина совсем недавно перебралась в Рязанскую область из Белгорода. Здесь у семьи нет родственников, поэтому неравнодушные граждане запустили сбор средств на похороны погибших и реабилитацию пострадавших.
Всех, кто хочет помочь материально, просят переводить средства на номер телефона +79206310192 (Ирина Вячеславовна К.)