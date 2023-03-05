Воскресенье, 5 марта, 2023
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Медсестра из Орла, выносящая бойцов с поля боя, рассказала об отношении к русским

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Бывшая сотрудница скорой медпомощи им. Н.А. Семашко Юлия рассказала о ситуации в зоне спецоперации, написали Орловские Новости.

Женщина находится там с сентября прошлого года. Она стала работать в качестве санитарного инструктора и отказывать первую помощь раненым. Медсестра и ее коллеги возят военных с поля боя в ближайшие больницы.

«Самое трудное, что не знаешь, какие последствия. Каждый день новый, ты не знаешь, как он закончится и что с тобой будет», — пояснила Юлия.

Она отметила, что у местных жителей в зоне спецоперации двоякое отношение к русским солдатам

«Кто ждет, вплоть до того, что привозят горячие обеды. А некоторые обзывают оккупантами», — уточнила медсестра.

Юлия желает, чтобы спецоперация побыстрее закончилась победой России.

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