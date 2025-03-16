Гололед, дождь, мокрый снег: МЧС выпустило метеопредупреждение

В ближайшее время на территории Рязанской области ожидаются неблагоприятные природные условия. МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение для рязанцев.

В ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 15 марта на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами область накроет сильный снег. Произойдет налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах образуется гололедица. Будьте аккуратны!

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