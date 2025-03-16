Воскресенье, 16 марта, 2025
-0 C
Рязань
Изображение от freepik
ОбществоГлавные новости

Гололед, дождь, мокрый снег: МЧС выпустило метеопредупреждение

Анастасия Мериакри

В ближайшее время на территории Рязанской области ожидаются неблагоприятные природные условия. МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение для рязанцев.

В ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 15 марта на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами область накроет сильный снег. Произойдет налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах образуется гололедица. Будьте аккуратны!

МЧС России рекомендует:

  • В случае отключения электричества не использовать для освещения открытый огонь,
  • соблюдать правила использования печного оборудования и электронагревательных приборов,
  • быть внимательным на дороге, соблюдать скоростной режим, 
  • во время порывов ветра не стоять под рекламными и другими конструкциями. 

Материалы рубрики