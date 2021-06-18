МЧС предупредило рязанцев о жаре

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В ближайшие дни в Рязанской области ожидается жара. Метеопредупреждение выпустила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В субботу, 19 июня, днём воздух прогреется до 30-31ºС, 20-23 июня в большинстве районов области ожидается жара 30-34ºС.

МЧС призывает жителей Рязани не ездить в леса, не разводить костры во время отдыха у водоёмов, запрещать детям игры с огнём.

В экстренных ситуациях звоните на Единый номер 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.