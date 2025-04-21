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Фото: freepik.com/
Общество

МЧС предупредило рязанцев об аномально жаркой погоде

Анастасия Мериакри

МЧС предупредило рязанцев о температуре выше климатической нормы в ближайшие дни. Объявление опубликовано на сайте министерства.

С 22 по 24 апреля на территории Рязанской области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура превысит норму на 7°С и местами на 8–9°С.

«В условиях засухи и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох. Если Вы стали участником или свидетелем пожара, сообщите об этом по номеру 101», — обратились сотрудники МЧС к рязанцам.

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Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 20-24-90.

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