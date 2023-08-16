На главнуюНовости Рязани 16.08.2023 17:49 МЧС предупредило рязанцев о жаркой погоде 7info 2 Согласно данным ведомства, температура воздуха поднимется до +29 градусов. В четверг, 17 августа, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется до +24…+29° градусов. Новости партнёров Читайте также В Рязанской области продолжает развиваться аптечная сеть для льготников В нескольких районах Рязанской области улучшат качество электроснабжения Риелтор рассказал, как повышение ключевой ставки повлияет на цену квартир Мэрия сообщила об ограничении движения по центру Рязани из-за Дня города Рязанские аграрии собрали более миллиона тон зерна Полицейские закрыли наркопритон в Дядьково Павел Малков: «Главная задача – обеспечить комфортные и безопасные условия для детей и педагогов» В соцсетях сообщили о нашествии гадюк в Шиловском районе Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В Рязанской области продолжает развиваться аптечная сеть для льготников Аптечные пункты по выдаче льготных лекарств открылись в городе Спас-Клепики и рабочем поселке Тума. В нескольких районах Рязанской области улучшат качество электроснабжения Компания «Россети» приступила к модернизации линии электропередачи в нескольких районах Рязанской области. Риелтор рассказал, как повышение ключевой ставки повлияет на цену квартир Риелтор и эксперт по новостройкам Москвы Роман Крылов рассказал, как повышение ключевой ставки ЦБ повлияет на цены рынка жилья. Мэрия сообщила об ограничении движения по центру Рязани из-за Дня города В связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня города в центре Рязани будет временно перекрыто движение транспорта и ограничена парковка. Рязанские аграрии собрали более миллиона тон зерна В ходе уборочной кампании аграрии региона намолотили свыше миллиона тонн зерна, сообщает правительство Рязанской области. Полицейские закрыли наркопритон в Дядьково В одном из домов на улице Зеленой 25-летний рязанец организовал наркопритон. Крупный пожар предотвратили в Рязани сотрудники МЧС Сильное задымление, высокая температура внутри склада осложняли тушение пожара ВТБ: максимальные ставки по депозитам достигнут 11% В ближайшее время основные игроки на рынке сберегательных продуктов примут однозначное решение – банки повысят ставки Рязанцы стали чаще менять имя и фамилию По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число случаев смены имени выросло на 13. Преподобный Аристоклий предрёк наступление «предантихристова периода» и дальнейшую участь России Скоро начнётся Суд над всеми людьми на Земле Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце» Синоптики прогнозируют очень высокий индекс ультрафиолетового излучения, можно получить серьёзные проблемы, в частности с кожей. Карин Кнайсль рассказала, чем касимовская деревня лучше Мальдив Она сообщила, что арендует домик в деревне Петрушово временно. После её появления там о деревне узнал весь мир.