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МЧС предупредило рязанцев о грозах и ветре ночью 10 августа

Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В ночь на 10 августа на территории Рязанской области местами возможны грозы. Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном сайтом регионального ГУ МЧС России.

При грозе ожидается сильный ветер, скорость которого порывами достигнет 15 м/с.

МЧС призывает жителей Рязани и области соблюдать правила безопасности. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнём.

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