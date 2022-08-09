МЧС предупредило рязанцев о грозах и ветре ночью 10 августа

В ночь на 10 августа на территории Рязанской области местами возможны грозы. Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном сайтом регионального ГУ МЧС России.

При грозе ожидается сильный ветер, скорость которого порывами достигнет 15 м/с.

МЧС призывает жителей Рязани и области соблюдать правила безопасности. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнём.