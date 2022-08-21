МЧС: частичная эвакуация Деулино отменена

Пламя возле посёлка удалось сбить, — рассказали в пресс-службе управления чрезвычайного ведомства по региону.

Ранее стало известно, что эвакуируют два посёлка в Рязанском районе.

Совместными усилиями авиации и наземных служб удалось не допустить распространения огня в сторону посёлка Деулино.

Подробности рассказал первый заместитель начальника Главного управления пожарной охраны Олег Гребенюк.

Тушение огня идёт круглосуточно. Силы и органы управления Рязанского, Спасского и Клепиковского районных звеньев территориальной подсистемы РСЧС Рязанской области работают в режиме ЧС.

Работу огнеборцев осложняют жара и порывистый ветер до 12 м/с, — отметили в региональном управлении МЧС.

В тушении рязанских лесов задействованы сводные отряды Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей, а также города Москвы. От столицы привлечено свыше 400 человек личного состава, 120 единиц техники, включая тяжёлые бульдозеры, а также 6 вертолётов.