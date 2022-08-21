Два посёлка Рязанского района эвакуируют

Сегодня объявлена эвакуация в посёлках Деулино и Лесохим.

Люди покидают свои дома в посёлках, взяв только самое необходимое и документы. Об этом

Из-за ухудшения ситуация с лесными пожарами объявили эвакуацию в Деулино и Лесохиме. Об этом сообщает корреспондент «МК в Рязани» с места событий.

Кто-то уезжает на личном автотранспорте, часть жителей вывезли на автобусах, подготовленных властями заранее.

Посёлок Лесохим эвакуирован полностью. Жители Деулино получили рекомендацию уезжать, объявлена готовность к централизованной эвакуации, – говорится в сообщении.

Сегодня утром в Деулино с местными жителями и волонтёрами встретился Павел Малков.