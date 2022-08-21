Татьяна Проводина

Два посёлка Рязанского района эвакуируют

Источник: МК в Рязани

Сегодня объявлена эвакуация в посёлках Деулино и Лесохим.

Люди покидают свои дома в посёлках, взяв только самое необходимое и документы. Об этом

Из-за ухудшения ситуация с лесными пожарами объявили эвакуацию в Деулино и Лесохиме. Об этом сообщает корреспондент «МК в Рязани» с места событий.

Кто-то уезжает на личном автотранспорте, часть жителей вывезли на автобусах, подготовленных властями заранее.

Посёлок Лесохим эвакуирован полностью. Жители Деулино получили рекомендацию уезжать, объявлена готовность к централизованной эвакуации, – говорится в сообщении.

Сегодня утром в Деулино с местными жителями и волонтёрами встретился Павел Малков.

Два посёлка Рязанского района эвакуируют
Два посёлка Рязанского района эвакуируют
Два посёлка Рязанского района эвакуируют
Два посёлка Рязанского района эвакуируют
Два посёлка Рязанского района эвакуируют
Два посёлка Рязанского района эвакуируют
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