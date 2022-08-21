Утро 21 августа Павел Малков провёл в Деулино, на базе оперштаба по ликвидации пожара

В Деулино врио губернатора Рязанской области встретился с волонтёрами и местными жителями.

Павел Малков поблагодарил за неравнодушие и поддержку огнеборцев, особенно в патрулировании в сёлах и подготовке к отражению опасности. Также врио рязанского губернатора призвал каждого следовать указаниям профильных служб и соблюдать технику безопасности.

Погодные условия остаются неблагоприятными — жара и сильный ветер, меняющий направление. В ближайшие дни дождей не прогнозируется.

Для нескольких населённых пунктов сохраняется угроза, жители проинформированы. Отработаны вопросы возможной эвакуации людей, организовано дежурство экстренных служб, – рассказал Павел Малков в своём Telegram канале.

Беспрецедентные ресурсы стянуты в Рязанскую область из столицы и других регионов. К настоящему времени совершено более 450 вылетов, на горящие леса сброшено свыше 3,5 тысяч тонн воды. Федеральные и региональные ведомства координируют работу.

Как отметил врио главы Рязанской области, причины сложившейся ситуации будут тщательно проанализированы.