Среда, 27 сентября, 2023
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Матери пропавшего без вести бойца СВО помогли оформить опеку над внучкой

7info
Фото: vk.com/fond_zo62

В Касимове сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли оформить опеку над внучкой матери пропавшего без вести бойца СВО. Об этом сообщает страница фонда ВКонтакте.

Бабушка воспитывает внучку одна, мама девочки лишена родительских прав. Для получения необходимых пособий требовалась помощь в установлении опеки.

Социальный координатор филиала фонда Ирина Панченко оперативно связалась с полицией и органом опеки, благодаря их совместным усилиям, удалось положительно решить вопрос установления опеки над внучкой.

Семья находится на сопровождении социального координатора, который помогает оперативно решать вопросы семьи.

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