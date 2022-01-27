Мать пропавшей в Новгородской области девочки призналась, что её сожитель домогался до ребёнка

Мать девочки 2020 года рождения, которая пропала в городе Холме Новгородской области, обвинила сожителя в педофилии, сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, в суде женщина призналась, что мужчина домогался до ребёнка. Также она заявила, что не знает, где её дочь.

Напомним, девочка пропала ночью 25 января. Как сообщили в СК, мать оставила дочь дома одну, сама пошла в баню. Дверь в дом при этом была открыта.

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Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по поручению Председателя СК России будет передано в центральный аппарат.