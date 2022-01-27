Поиски пропавшей девочки продолжаются в Новгородской области

В городе Холме Новгородской области продолжаются поиски пропавшей девочки, 2020 года рождения, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, ранее были задержаны мать ребёнка и её сожитель. Следователи обнаружили в печи останки костей, предполагали, что ребёнок был убит. Экспертиза установила, что кости не человеческие.

Девочка пропала ночью 25 января. Женщина оставила её дома одну, а сама пошла в баню. Дверь в дом при этом была открыта.

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Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по поручению Председателя СК России будет передано в центральный аппарат.

Следователи возбудили ещё одно уголовное дело о халатности органов опеки. Семья признана неблагополучной, 7 старших забрали, младшую девочку из-за возраста решили оставить дома. Теперь она пропала.