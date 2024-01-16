Вторник, 16 января, 2024
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Мать переслала ролик с изнасилованием своего ребенка и получила уголовное дело

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Фигурантом уголовного дела стала жительница Мариинска Кемеровской области, которая отправила подруге видео, на котором насилуют ее 11-летнего сына, пишет Mash.

Как рассказал источник телеграм-канала, над мальчиком надругался 13-летний подросток, который снял происходящее на камеру.

Материал попал в руки матери жертвы. Она решила поделиться горем с подругой, вскоре об этом узнали правоохранительные органы.

Женщина проходит по статье «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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