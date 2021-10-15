Мать мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой заявила о травле в отношении семьи

Мать Александра Логунова, мужа пропавшей в Рязани 26-летней Елены Логуновой, выступила с обращением. Текст открытого письма опубликовало издание «Рязанские новости».

Ирина Логунова пишет, что в отношении её сына, ближайших родственников развернулась настоящая травля.

— Александр и мы, ближайшие его родственники, фактически несем наказание без вины, без решения суда, без объявления доказательств, — пишет женщина.

Рязанка жалуется на выдвигающих голословные обвинения шоу-менов, слова которых пользователи соцсетей приводят в качестве доказательств вины Александра. По её мнению, для многих ситуация стала поводом заявить о себе, появиться на телеэкранах, передовицах газет.

Ирина отмечает, что к пропавшей Елене относилась как к дочери. Вся семья приняла её как родную, ещё до свадьбы.

— Во время нашего общения я поняла, что Елена скромный, с доброй душой и с каким-то особым теплом человек, и я радовалась, что Бог подарил моему сыну такую жену, — пишет рязанка.

Женщина сообщает, что была со снохой в больницах, дежурила у её кровати, когда у девушки были проблемы со здоровьем. Вместе с Еленой ходила в поликлинику во время её беременности, со слезами на глазах радовалась рождению детей.

— Но в последнее время я больше плачу, когда вижу, как на моем горе о пропавшем близком человеке, на горе моей семьи незнакомые мне люди, крича, кривляясь и брызжа слюной, добывают себе дешевую популярность, — отмечает рязанка.

Женщина считает, что этим людям безразлична судьба Елены, её детей. Им нужны только сплетни и жареные факты.

Ирина сообщила, что ежедневно общается с правоохранителями, также как и остальные члены семьи. Следственные действия проводятся в квартире, гараже. И проводятся они с разрешения хозяев, без каких-либо судебных постановлений.

У членов семьи изъяты телефоны, компьютерная техника. Когда гаджеты возвратят, Ирина не знает.

— Мы ни в чем не виноваты, но такое ощущение, что уже несем наказание, — пишет рязанка… — Почему люди, говорящие о виновности моего сына, не могут показать, на основании чего они так считают, что у них есть в подтверждение их предположений.

Ирина пишет, что сейчас лучиками надежды для неё являются внучки, с которыми слава Богу, всё хорошо. Также рязанка сообщила, что Логуновы из семьи старообрядцев, которые во времена гонений не отказывались от веры, не скрывали своих убеждений.