Мать мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой заявила о травле в отношении семьи

Мать Александра Логунова, мужа пропавшей в Рязани 26-летней Елены Логуновой, выступила с обращением. Текст открытого письма опубликовало издание «Рязанские новости».
Ирина Логунова пишет, что в отношении её сына, ближайших родственников развернулась настоящая травля.
Рязанка жалуется на выдвигающих голословные обвинения шоу-менов, слова которых пользователи соцсетей приводят в качестве доказательств вины Александра. По её мнению, для многих ситуация стала поводом заявить о себе, появиться на телеэкранах, передовицах газет.
Ирина отмечает, что к пропавшей Елене относилась как к дочери. Вся семья приняла её как родную, ещё до свадьбы.
Женщина сообщает, что была со снохой в больницах, дежурила у её кровати, когда у девушки были проблемы со здоровьем. Вместе с Еленой ходила в поликлинику во время её беременности, со слезами на глазах радовалась рождению детей.
Женщина считает, что этим людям безразлична судьба Елены, её детей. Им нужны только сплетни и жареные факты.
Ирина сообщила, что ежедневно общается с правоохранителями, также как и остальные члены семьи. Следственные действия проводятся в квартире, гараже. И проводятся они с разрешения хозяев, без каких-либо судебных постановлений.
У членов семьи изъяты телефоны, компьютерная техника. Когда гаджеты возвратят, Ирина не знает.
Ирина пишет, что сейчас лучиками надежды для неё являются внучки, с которыми слава Богу, всё хорошо. Также рязанка сообщила, что Логуновы из семьи старообрядцев, которые во времена гонений не отказывались от веры, не скрывали своих убеждений.