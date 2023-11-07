Вторник, 7 ноября, 2023
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Мать Елены Логуновой сообщила о странных действиях родителей экс-зятя

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Мать убитой в Рязани Елены Логуновой сообщила о стоявшем около её доме автомобиле родителей Александра Логунова.

Наталия Кошелева написала ВКонтакте, что «Тойота Прада» родителей её экс-зятя стояла у дома в Белоомуте вечером 4 и 6 ноября. Женщина обратилась в полицию.

Находившиеся в салоне автомобиля сообщили участковому, что приехали полюбоваться местными красотами.

— Вы знаете, дорогие друзья, а в уголовном деле имеется письмо отпрыска своим сородичам, цитата «Детей Кошелюхе не отдавать, даже если придётся её убрать». Как думаете, с какой целью этот автомобиль, на котором везли труп моей дочери, приезжал в Белоомут? — написала Кошелева.

Напомним, суд признал Александра Логунова виновным в убийстве супруги Елены Логуновой. У пары остались двое детей, которых хотят воспитывать родственники родителей.

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