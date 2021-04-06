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Мастера бригады электриков будут судить за травму подростка

7info

Шиловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела от халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Обвиняемый – мастер бригады эксплуатации распределительных сетей.

11 мая 2020 г. в селе Унгор Путятинского района 12-летний мальчик залез на мокрое после дождя дерево и получил удар током. Вред здоровью ребёнка медики оценили как средней степени тяжести. Следователи считают, что виноват мастер бригады, допустивший контакт провода с ветками дерева. Мужчина полностью признал свою вину.

Дело передали в суд.

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