Вторник, 22 октября, 2024
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Массовая драка в кафе Богдановича привела к смерти одного из участников

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Алексей Самохин
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

Портал E1.ru сообщил некоторые подробности жестокой массовой драки в кафе «Апшерон» в Богдановиче, которая закончилась трагедией. Один из участников конфликта получил смертельные травмы.

— Трагедия произошла, когда группа местных жителей праздновала юбилей своего родственника, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Все участники конфликта уже установлены. Драка началась не в самом кафе, а в его фойе.

Весь конфликт был зафиксирован на камеру наблюдения. В драке участвовало около 15 человек. Больше всех пострадал мужчина в синей рубашке, которого сбили с ног и жестоко избили. После драки он не мог стоять, его посадили на скамейку, но через некоторое время мужчина потерял сознание и упал.

Сейчас оперативники уголовного розыска детально изучают записи с камер, чтобы определить, кто и какую роль сыграл в конфликте. Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Участникам драки, причастным к избиению погибшего, грозит до 15 лет лишения свободы.

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