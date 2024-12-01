Массовая драка произошла на улице Почтовой в Рязани

На улице Почтовой в Рязани произошла массовая драка. Видео момента инцидента опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

Запись сделала подписчица канала. Видно, что сначала молодые люди долго и громко выясняют отношения, затем начинается драка с участием нескольких мужчин.

По словам рязанки, инцидент случился около дома № 62 на улице Почтовой. В полицию звонили, но правоохранители, якобы, не среагировали.

Жители улицы не могли уснуть до 5 часов утра.

Официальная информация уточняется.

Видео РИА 7info не публикует из-за присутствия ненормативной лексики.