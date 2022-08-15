Масштабный субботник прошёл на берегу Оки в Коломне

Масштабный субботник прошёл в Городском округе Коломна. В селе Пирочи экоактивисты очистили прибрежную зону Оки от мусора, сообщил сайт городской администрации.

Инициатором акции «Чистый берег» в Подмосковье стал депутат областной думы Александр Орлов. По его словам, цель мероприятий — сохранение экосистемы водоёмов, воспитание у людей ответственного отношения к природе.

Участниками уборки стали волонтёры МГЕР, местные депутаты, общественники, жители региона. Вывозили различный мусор — от фантиков, до пластиковых бочек.