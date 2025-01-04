Маск неожиданно высказался о схватке якута и украинца в зоне СВО

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в социальной сети X смертельную схватку штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с бойцом ВСУ.
Бизнесмен написал, что у него дома в стене спальни вмонтирован траншейный нож времен Первой мировой войны.
На днях в соцсетях появилось видео одиночного боя российского военного и украинского бойца.
Сначала украинец пытался штурмовать дом, где находился Григорьев, но получил ранение в ходе перестрелки. Вскоре из здания выбежал якутский воин, завязался бой на ножах.
В итоге россиянин одержал победу, а украинский военный назвал его «лучшим бойцом в мире». Якут выполнил просьбу украинца оставить его и «дать уйти спокойно», сказав в конце ролика «Прощай, брат».