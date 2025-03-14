«Маша и Медведь» в «Марко Молл»: варим варенье и танцуем на бумажной дискотеке

Субботняя детская афиша рязанского ТРЦ «Марко Молл» — это добрая история с любимыми мультяшными персонажами—Машей и Медведем.

Маленькие гости станут частью сказочных приключений, в которых нужно будет проявить смекалку в поисках необходимых ингредиентов для приготовления любимого варенья Мишки.

А на творческом занятии маленькие помощники сказочной парочки создадут актуальный весенний аксессуар — ободки для волос по Мишиному дизайну — с ушками.

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Завершится детский праздник веселой бумажной дискотекой. Будет нескучно.

Суббота, 15 марта. Начало: 14:30. Вход свободный. 0+.