Mash: показания на Никитина мог дать Николай Любимов

Появилась версия, кто мог дать показания на бывшего зампреда правительства Рязанской области Артёма Никитина, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По одной из версий, показания на Артёма Никитина дал экс-губернатор области Николай Любимов, который сейчас находится в СИЗО также по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Никитин предоставлял предпринимателю информацию по различным тендерам, а также оказывал иное содействие, что позволяло последнему безальтернативно выигрывать в аукционах. Бывший зампред получил от предпринимателя более 17 миллионов рублей.

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Губернатор области Павел Малков поручил оказать содействие следствию по делу в отношении бывшего зампреда.

Ранее стало известно, что заместитель правительства Рязанской области Артём Никитин уволился по собственному желанию.