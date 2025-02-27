Артём Никитин задержан по подозрению во взятке в 17 миллионов

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артёма Никитина. Об этом сообщает СК России по области.

Задержание Никитина проводилось совместно с сотрудниками ФСБ. Следствием установлено, что подозреваемый потребовал от ИП взятку. За вознаграждение он обещал поспособствовать предпринимателю в заключении договоров с курируемыми организациями.

По версии следствия, Артём Никитин предоставлял предпринимателю информацию по различным тендерам, а также оказывал иное содействие, что позволяло последнему безальтернативно выигрывать в аукционах. Бывший зампред получил от предпринимателя более 17 миллионов рублей. Никитина задержали, проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

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Ранее стало известно, что заместитель правительства Рязанской области Артём Никитин уволился по собственному желанию.

