Уволился зампред правительства Рязанской области Артём Никитин

Зампред правительства Рязанской области Артём Никитин 26 февраля уволился по собственному желанию. Об этом сообщает региональное правительство.

В связи с увольнением Никитина перераспределены полномочия между заместителями председателя облправительства: министерство культуры Рязанской области и министерство физической культуры и спорта региона переданы в социальный блок под кураторство зампреду Наталье Суворовой. Главное управление записи актов гражданского состояния теперь курирует первый заместитель председателя Правительства области Анна Рослякова, министерство цифрового развития, информационных технологий и связи – зампред правительства Юлия Швакова, а комитет инвестиций и туризма региона – вице-губернатор Артём Бранов.

Документы, связанные с кадровыми перестановками в регправительстве, подписал губернатор Рязанской области Павел Малков.