Mash: 15-летний сосед сознался в убийстве 10-летней девочки в Карачаевске

15-летний сосед сознался в убийстве девочки в Карачаевске, пишет телеграм-канал Mash.

По информации источника, труп 10-летней девочки без одежды нашёл в соседской квартире её отец. Девочка попалась на глаза убийце, когда возвращалась домой из магазина с мороженным. Парень ударил её камнем по голове и перерезал горло.

Что происходило дальше, пока неизвестно. Сообщается, что подозреваемый притворялся, что ищет ребёнка вместе со всеми. Сам в это время застирывал от крови одежду и обувь и убрал следы у лифта.