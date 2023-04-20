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Четверг, 20 апреля, 2023
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Mash: 15-летний сосед сознался в убийстве 10-летней девочки в Карачаевске

Фото: t.me/mash_gor/
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Фото: t.me/mash_gor/

15-летний сосед сознался в убийстве девочки в Карачаевске, пишет телеграм-канал Mash.

По информации источника, труп 10-летней девочки без одежды нашёл в соседской квартире её отец. Девочка попалась на глаза убийце, когда возвращалась домой из магазина с мороженным. Парень ударил её камнем по голове и перерезал горло.

Что происходило дальше, пока неизвестно. Сообщается, что подозреваемый притворялся, что ищет ребёнка вместе со всеми. Сам в это время застирывал от крови одежду и обувь и убрал следы у лифта.

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