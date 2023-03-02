Мармакс: готовый загородный дом можно получить уже этим летом

Услуга «под ключ» в строительстве продолжает пользоваться спросом – особенно это актуально в настоящий период времени, когда близится теплый сезон. В продуктовой линейке компании «Мармакс» представлены готовые дома в базовой и стандартной комплектациях, срок готовности которых составляет от 3 до 11 месяцев, благодаря чему лето можно будет проводить уже в новом доме.

В понятие стандартной комплектации входит организация газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрификация, а также монтаж внутренних сетей. В базовую комплектацию входит заложение фундамента, возведение стен и кровли с утеплением, установка водосточной системы и скважины, вентиляция, остекление и бетонная утепленная отмостка.

В строительстве домов используются только качественные и современные материалы. Благодаря выбранному для работы облицовочному кирпичу удается улучшить эстетические свойства внешнего вида здания, дополнив их отличным набором технических характеристик. При этом использование кирпича для цоколя несет за собой преимущество в виде способности выдерживать воздействие влаги, а также различных температур.

Функциональность проекту добавляет использование двухкамерного стеклопакета – оптимального варианта в климатических реалиях нашей страны. Его достаточно для сохранения тепла и хорошего уровня шумоизоляции. Максимальное светопропускание обеспечит большая возможная площадь остекления – до 70%.

Удобно, что при покупке дома клиенты могут воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика, а также ипотекой на строительство дома – программой господдержки, семейной и для IT-специалистов.

«Проекты ведет профессиональный коллектив, каждый из сотрудников которого имеет высшее строительное образование, а также богатый опыт работы на рынке малоэтажного строительства – более 6 лет. За это время нашей компанией было построено более 100 домов, — уточняет Орлов Роман, руководитель направления загородной недвижимости девелоперской компании «Мармакс». – В нашем портфеле представлено 15 проектов с гибкими планировками, подстраиваемыми под индивидуальные требования заказчика. Каждый из них имеет трехмерную модель».