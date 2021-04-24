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Суббота, 24 апреля, 2021
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Мария Захарова сделает важное заявление в Костроме

Никита Брыкин
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В Кострому приехала Мария Захарова, где, по ее словам, официальный представитель МИД России собирается сделать важное заявление, пишет портал «Kostroma.Today».

«В воскресенье здесь состоится одно важное мероприятие, на котором я буду озвучивать одно важное решение», — написала Захарова в соцсетях.

Сообщается, что дипломат успела побывать на Сумароковской лосеферме.

«Кормить и гладить я люблю, а лоси любят за это меня», – подчеркнула она.

Захарова назвала ферму фантастическим местом, а самих лосей – добрыми и ласковыми.

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